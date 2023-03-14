Будни фельдшера деревенской скорой помощи.

Я уже неоднократно рассказывал о таких людях, которые примут на грудь и зачем-то вызывают 03. Почти каждую смену попадается такой случай. И для меня до сих пор остается загадкой - зачем они это делают.

Вот сидит человек, дома пьет, тут руки тянутся к телефону и под любым выдуманным предлогом вызывается бригада скорой медицинской помощи. На хрена?

За эти сутки было аж три подобных вызова:

Вызов первый. Пьянь.

Вообще в этот дом вызывают часто. И почти всегда вызовы не о чем. Просто так. Там живет мужик, лет около пятидесяти, его жена, она помоложе, но алкоботокс делает ее похожей на девяностолетнюю старуху. Еще у них есть сын, но он бывает дома несколько месяцев, а потом его сажают по 158 ст УК РФ и его нет несколько лет.

Эта семейка ничего не делает, а только бухает ночами напролет и долбит скорую помощь ненужными вызовами. С чем они вызывают? Поводы всегда разные: боли в груди, судороги, головная боль, даже удар током был, но это всегда полное гонево, они просто в алкогольном опьянении и вызывают нас на кураже.

В этот раз вызвали около 11 утра. Мы приехали, заходим в развалившийся домик, на одном топчане, в куче грязного тряпья, лежит пара баб, а на другом хозяин керки*. На наши окрики никто не поднимается, все спят. А еще знали бы вы какое амбре стоит в этом домике, ох жесть.