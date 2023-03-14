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vitaliiskoray03

Будни фельдшера деревенской скорой помощи.

три вызова, на которых в медпомощи никто не нуждался
vitaliiskoray03
March 14th, 11:06

Я уже неоднократно рассказывал о таких людях, которые примут на грудь и зачем-то вызывают 03. Почти каждую смену попадается такой случай. И для меня до сих пор остается загадкой - зачем они это делают.

Вот сидит человек, дома пьет, тут руки тянутся к телефону и под любым выдуманным предлогом вызывается бригада скорой медицинской помощи. На хрена?

За эти сутки было аж три подобных вызова:

Вызов первый. Пьянь.

Вообще в этот дом вызывают часто. И почти всегда вызовы не о чем. Просто так. Там живет мужик, лет около пятидесяти, его жена, она помоложе, но алкоботокс делает ее похожей на девяностолетнюю старуху. Еще у них есть сын, но он бывает дома несколько месяцев, а потом его сажают по 158 ст УК РФ и его нет несколько лет.

Эта семейка ничего не делает, а только бухает ночами напролет и долбит скорую помощь ненужными вызовами. С чем они вызывают? Поводы всегда разные: боли в груди, судороги, головная боль, даже удар током был, но это всегда полное гонево, они просто в алкогольном опьянении и вызывают нас на кураже.

В этот раз вызвали около 11 утра. Мы приехали, заходим в развалившийся домик, на одном топчане, в куче грязного тряпья, лежит пара баб, а на другом хозяин керки*. На наши окрики никто не поднимается, все спят. А еще знали бы вы какое амбре стоит в этом домике, ох жесть.

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На театр
С весны этого года я стал регулярно посещать театр. Ходил уже на много спектаклей и продолжу это делать в новом театральном сезоне. Уже жду не дождусь этого самого сезона. Но ходить в театр нужны деньги, бесплатно туда не пускают. Кто-то из блогеров собирает на секс, кто-то на пиво и водку, мне…
дежурство
vitaliiskoray03
March 13th, 23:04

Первые два часа вообще не было вызовов и мы залипали каждый в своем смартфоне. И тут дают первый вызов и сразу с экстренным поводом: ребенок 1 год, выпил какую то жидкость. Ох черт...

Полетели с цветомузыкой, за пару минут добрались. Дверь подъезда была открыта, поднялись на третий этаж, ломимся в квартиру, а эта дверь уже закрыта:

- Значит все нормально - констатировал напарник.

Так и вышло. Ребенок непоседа егоза, нашел на полке метиленовый синий, но хлебнуть так и не смог. А отец ребенка, который в это время приглядывал за ним, увидал флакончик с антисептиком в руках малыша, а во флаконе не хватает миллилитров 20, запаниковал. Но как потом выяснилось, супруга до этого использовала жидкость для аквариума и ровно 20,0 и брала. Как хорошо, что все хорошо.

Дальше мы поехали лечить бабушку с температурой, которая все переживала и думала, что у нее ковид. Вроде успокоили, сказали обычное ОРВИ, обещали отправить терапевта.

После этих вызовов поехали на подстанцию, только зашли, опять экстренный вызов - потеря сознания.

Поднимались на пятый этаж. Но очень быстро. В последнее время для меня не проблема столько этажей, спокойно поднимаюсь, без одышки. Все таки не курю.

Женщина за 50 лет, уже пришла в себя. Ничего не помнит, чувствует себя хорошо. Со слов родственников, упала на балконе в обморок, в этот момент курила. Пришла в себя, но потом опять теряла сознание.

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случай на реке
vitaliiskoray03
March 13th, 4:06

Смена уже подходит к концу, осталось часик отдежурить и можно ехать домой. Тут дают вызов с поводом - "травма ноги, мужчина, 35 лет" и совсем рядом.

-За час уложимся как раз - констатирует наш водитель. Мы садимся в авто и едем, но тут же на планшет приходит отмена вызова.

-Ура! - радуется водитель, - отменили, видимо все прошло.

Но не тут то было, вместо вызова в паре кварталов, дают вызов в 30 км от города, да еще на реке, да еще надо проехать под какой-то высоковольтной линией, кто-то там встретит, кто-то нас туда проводит. Очуметь. А повод, кстати, не поменялся - "травма ноги", только изменились данные пациента - женщина, 50 лет.

-Вот это уже хреново, опять домой задержимся.

Возле небольшого поселка нас встречает легковой автомобиль, за рулем встревоженный парень. Выясняю, что случилось. Оказывается, что на рыбалку пришел мужик со своей супругой, берег обрывистый, она стала спускаться, что-то пошло не так и она кубарем полетела с обрыва. Левая нога не выдержала нагрузки и что-то с ней случилось, то ли вывих, толи перелом.

Парень же который приехал за нами, был на том же месте с товарищем, они тоже только приехали на ночную рыбалку, а в итоге стали очевидцами этой трагедии.

Едем по лесу за автомобилем. Через минут 20 подъехали к реке. В некоторых местах дорога плоховата, хорошо, что мы на полноприводном "Соболе".

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Как из-за меня людей оштрафовали.
vitaliiskoray03
March 12th, 22:52

Корни этой истории растут с декабря месяца, почти в последние дни декабря. Дежурил я как-то ночь, точно не помню, наверное 27 декабря. И поступает вызов с поводом - девочка 15 лет, плохо, рвота.

Адрес - частный дом, в одной деревушке. Приехали, кружим по деревне, на навигаторе пытаемся найти этот дом, не получается, тогда я набираю номер телефона, который указан в карте вызова. На том конце мне отвечает мужской нетрезвый голос.

Когда вызывают к детям, а их окружают пьяные люди, всегда хочется набрать отдел по делам несовершеннолетних. Но подождите, не будем торопиться, может мне показалось.

И так нетрезвый мужской голос с трудом, но объясняет, куда нужно подъехать, а он нас встретит, только уже не голос, а сам его обладатель. Подъехали, нашли. Нас встречает мужик, по шаткой походке - да нетрезвый:

-Это, здрасьте, это, это дочке моей что-то хре.. плохо чего-то ей...

-Хорошо, пойдемте смотреть.

Пришли в дом. А в нем бардака, кошки бегают, собака лает. Нас там еще женщина встречает. Она мать пациентки, чушь какую-то несет, я говорю:

-ребенка показывайте?!

Она жестом на диван, а там куча одеял накидано и под ними что-то шевелится. Одеяла в сторону, да девочка лежит, плачет или скулит, не понятно, на лице и одежде рвотные массы присутствуют. Я ее потормашил, спрашиваю:

-Что с тобой случилось, что болит?

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День на скорой # 21.
vitaliiskoray03
February 10th, 23:53
Дежурство в один из дней Победы 9 мая.

Дежурить на "скорой" помощи в праздники всегда необычно. Люди отдыхают, гуляют и пьют, а ты работаешь и как официант в ресторане, убираешь за всеми..

Где праздник там и алкоголь, а где алкоголь там и драки, скандалы, семейные ссоры.

Кому-то прямо с утра ударили по голове табуретом в каком-то притоне. Подъехав к дому, я вспомнил, что регулярно раз в полгода сюда езжу, а может и еще чаще. Нехорошая квартира, в которой собираются все бухарики этого села.

Приехали на вызов за минут 10, а они уже все спят. Как так можно, вот только тетка звонила:

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дежурство
vitaliiskoray03
February 10th, 7:29
Говорят, что как новый год встретишь, так его и проведешь. Эта народная мудрость не раз доказывала свою правоту. Вот и женщина, которая в новогоднюю ночь порезала плечо стеклом от шкафа и была у меня первой пациенткой в этом году ( я про это писал) опять вызвала с травмой руки, опять порезала стеклом, только от окна. И опять слегка выпившая, а всегда говорю, что злоупотребление алкоголем это первая причина бытового травматизма.

На сей раз порезала кисть, но как-то нехорошо порезала, место вокруг раны припухло и если на него нажать, то идет струйка крови, как при артериальном кровотечении, а может какую нибудь мелкую артерию и задела) Плюс ко всем при осмотре раны, там как-будто бы показалось стекло. Тут лучше перебдеть чем обосраться и поэтому отвез ее в травмпункт, пусть там ей все основательно почистят.

Это был первый вызов на этом дежурстве.

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Фото Антона Бухтоярова
Фото Антона Бухтоярова
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Принцесса шалманов
vitaliiskoray03
February 9th, 23:26
*Шалман - жаргонное и пейоративное название низкопробного питейного заведения. В современных условиях представляет собой местный бар с регулярными посетителями. В данном контексте квартира, в которой постоянно собираются пьющие люди, для совместного употребления спиртных напитков.

Вызывают нас как-то в часа 2 ночи, на нехорошую квартиру. Нехорошая она в том смысле, что принадлежит одному из бывшему зека, алкоголику и хулигану. Соответственно там постоянно собираются неприятные личности, вызывают часто, то с травмами криминального характера, то из-за какой-нибудь ерунды, то просто, что бы повеселиться.

В этот раз повод для вызова звучит так - "девушка 25 лет, приступ бронхиальной астмы". Откуда такая взялась, непонятно.


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яндекс
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Необоснованные вызовы скорой помощи.
vitaliiskoray03
March 26th, 2022
Хочу сразу сказать, что этот мой пост не руководство к действию, и я никак и некому не запрещаю вызывать скорую медицинскую помощь. Вы граждане свободной России ( и даже иностранцы могут вызвать скорую в помощь в России к себе абсолютно бесплатно), вы платите налоги (и даже те кто не платит налоги по каким-то причинам, тоже может вызвать бесплатно скорую медицинскую помощь).

Так вот речь пойдет о необоснованных вызовах, я приведу примеры когда скорую вызывают, но адекватного повода по идее нет, то бишь скорая вызвана, что врач/фельдшер приехал, поговорил и уехал на следующий вызов.


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Фото Антона Бухтоярова
фото Антона Бухтоярова
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Три вызова за ночь
vitaliiskoray03
March 26th, 2022
Отработали мы как-то суточную смену, днем нас погоняли хорошо, 15 вызовов сделали, а ночью только три, но обо всем по порядку.

Утром после этой смены, коллеги нам высказывают:

-Вы чего только три вызова обслужили? Мы тут по 10 на рыло сделали. Во вы даете, прое....бщики, бездельники... и тд и тэпэ.

Но никто слушать не хочет, что проехали мы за эту ночь 500 км и вызовы то были не температура с кашлем.

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Как я сам стал пациентом
vitaliiskoray03
March 26th, 2022
В понедельник у меня был выходной-отсыпной. Я выспался, сходил в магазин и реши приготовить солянку. Солянка получилась как обычно очень вкусной. Так как выходной еще решил выпить пива вечером и взял литр разливного. Отлично провел вечер и лег спать.

В 4 утра проснулся от головной боли, на кухне выпил таблетку нурофена 400 мг, в течении получаса боль прошла, я спокойно уснул. Но проснувшись в 8 утра опять почувствовал боль, только в левой части головы, тогда я выпил спазмолгона и уже через 20 минут чувствовал себе очень даже хорошо.

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Links
Как правильно сморкаться
10 мифов о первой помощи
Помощь при гипертоническом кризе
Инородное тело в горле.
Первая помощь при эпилепсии
Инструкция по работе со Скорой и Неотложкой
Самодиагностика
Ошибки при оказании помощи
Помощь при эпилепсии
Какой НЕ должна быть первая помощь при обмороке
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